Košarkaški klub Partizan priprema se polako za sledeću sezonu i za formiranje rostera.

Prema pisanju litvanskog portala "Krepsinis.net", crno-beli su ozbiljno zainteresovani za Arnasa Veličku (26, 195 cm).

Na osnovu izvora iz Litvanije, dijalog između dve strane već postoji, ali konačan dogovor nije još uvek postignut.

Uprkos tome, crno-beli Veličku vide kao super opciju za organizatora igre, a on bi činio udaran trio u paru sa Karlikom Džonsom i Šejkom Militonom koji imaju ugovore.

Dolazak Veličke direktno zavisi i od statusa trenutnih igrača. Nik Kalates ulazi u poslednje mesece ugovora koji ističe na leto, dok Duejn Vašington u svom ugovoru ima "plus" opciju o kojoj klub tek treba da se izjasni. Litvanac se nameće kao sveža krv i igrač spreman za najveću scenu.

Arnas igra sjajno ove godine. U Evrokupu je bio najbolji asistent takmičenja sa prosekom od 7,7 uspešnih dodavanja po meču uz 14,1 poen i 4,3 skoka (indeks 20).

Takođe, bio je odličan i u domaćem prvenstvu u kom je glavni kandidat za MVP titulu sa prosečnim indeksom korisnosti od 22,1.

Velička do sada u karijeri nije nastupao u Evroligi, ali je na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u dresu Litvanije pokazao da može da se nosi sa najboljima, beležeći 10,6 poena i 5,4 asistencije po utakmici.