Predstavnici večitih beogradskih rivala učestvovaće na sastanku sa Ćusom Buenom, izvršnim direktorom Evrolige, u utorak u Barseloni. Neće tamo biti samo crveno-beli i crno-beli, već i predstavnici drugih klubova koji priželjkuju stalne evroligaške licence prenosi "Merdijan".

Na listi timova koji se bore za najviši status u Evroligi, osim Zvezde i Partizana, Hapoel Jerusalem, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Dubai i Monako. PAOK i Bešiktaš takođe žele svoje mesto u eliti.

Za sada se ne očekuje proširenje najjačeg evropskog takmičenja. Takođe, tu je i pitanje francuskih timova koje zahteva pažnju — od osvajača Evrokupa Burga, preko Monaka koji ima svoje probleme, Asvela kao kandidata za NBA Evropu, do Pariza koji deluje kao jedini siguran član od svih njih.

Veliko je pitanje i šta će biti sa NBA Evropom, jer jasnog odgovora nema. Da li i kad ovo takmičenje kreće i ko će ga igrati.

Beogradski večiti imaju ugovore sa Evroligom, ali i jedni i drugi imaju ambicije da oni budu dugoročniji i da budu potpuno sigurni.

Ostaje da se vidi kakav nas rasplet očekuje. Mnogo je nepoznanica u Evroligi i košarci generalno.

Leto će verovatno biti više nego vruće...