Trener Atletika Dijego Simeone objavio je spisak od 25 fudbalera, koji će konkurisati za revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Arsenala, saopštio je danas madridski klub.

Na spisku se nalaze: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Aleks Baena, Tijago Almada, Markos Ljorente, Klemon Lengle, Nauel Molina, David Hancko, Mark Pubil, Hulijan Alvarez, Đulijano Simeone, Obed Vargas, Ademola Lukman, Robin Le Norman, Havijer Bonar, Hulio Dijaz i Iker Luke.

Meč između Arsenala i Atletika biće odigran sutra od 21 čas u Londonu. U prvoj utakmici polufinala LŠ, koja je odigrana prošle nedelje u Madridu, bilo je 1:1.