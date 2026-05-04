Pričalo se da Pavlović sigurno ostaje u Milanu. Bilo je dobrih partija, nije ostavio loš utisak, ali... Postoje šanse da Pavlović ovog leta ode. Transfer koji se krčka mogao bi da bude više nego zanimljiv.

Ipak, u nedavnom intervjuu – Pavlović je otkrio da ne razmišlja o odlasku iz Italije, te da mu je lepo u Milanu pod komandom Masima Alegrija. Navodno mu je velika želja da igra Ligu šampiona u dresu Rosonera…

Nije to, čini se, obeshrabrilo, ni čelnike Čelsija, ni medije koji nastavljaju da sele Pavlovića u Englesku. Prema pisanju “Calcio Mercata” – uskoro bi trebalo da stigne i zvanična ponuda za Pavlovića, a Čelsi je spremnio nešto zanimljivo.

Naime, spremni su da u pravcu Italije pošalju Benou Badiašila. Navodno, Milanu je zanimljiv Francuz koji je ove sezone u potpuno drugom planu Čelsija.

Odigrao je samo 16 utakmica ukupno, i ne bi imali u Londonu ništa protiv da defanzivac svojevremeno plaćen 38.000.000 evra promeni sredinu.

Pavlović je govorio o svom stilu igre.

-Ja sam defanzivni igrač koji voli da igra i napred, tako da je meni i jedno i drugo odgovaralo, a-ha-ha. Ali moram da kažem da je mnogo lakše kada se svi branimo i kada ja kao štoper ne moram da branim prostor od 50 metara, nego prostor od 20 metara. Čak i protiv Španije, koja ima izuzetne igrače po krilima koji nisu uspeli ništa da naprave, jer smo bili dobro postavljeni. Da smo igrali mnogo ofanzivnije, kao što smo znali da igramo, imali bismo mnogo više problema sa Jamalom i Nikom Vilijamsom - objasnio je Pavlović za "Mozzarsport".