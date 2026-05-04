Brazilsku fudbalsku javnost uzburkao je incident sa treninga Santosa, u čijem centru se našao Nejmar. Iskusni napadač ušao je u fizički sukob sa 18-godišnjim saigračem Robinjom Žuniorom, sinom nekadašnjeg reprezentativca Brazila.

Prema izveštajima brazilskih medija, sve je počelo tokom uobičajene trening vežbe. Mladi Robinjo uspeo je da driblingom nadmudri Nejmara, što je, kako se navodi, izazvalo burnu reakciju iskusnijeg igrača.

Umesto da situaciju prihvati kao deo igre, Nejmar je izgubio kontrolu, najpre je nogom udario mladog saigrača. Robinjo Žunior je ustao i pokušao da se odbrani, ali je time dodatno razbesneo Nejmara, koji ga je potom i ošamario pred ostalim igračima i članovima stručnog štaba.

Trening je odmah prekinut, a atmosfera u ekipi postala je izuzetno napeta. Incident je izazvao brojne reakcije u brazilskoj javnosti, gde se sve glasnije traži disciplinska reakcija kluba.

Za sada nije poznato kakve će posledice ovaj događaj imati po Nejmara i Santos, a očekuje se da klub uskoro izađe sa zvaničnim stavom.