Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za tri pozicije i sada je 145. igračica sveta sa 531 bodom.



Teodora Kostović je pala za 14 mesta i trenutno se nalazi na 178. poziciji na WTA listi sa 435 bodova. Mia Ristić je na 267. mestu sa 259 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 10.110 bodova, dok je Elena Ribakina iz Kazahstana druga sa 8.555 poena.

Amerikanka Koko Gof i Poljakinja Iga Švjontek su zamenile mesta. Švjontek je sada treća teniserka sveta sa 6.948 bodova, dok je Gof pala na četvrtu poziciju sa 6.749 poena. Potom slede Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova.

Ruskinja Mira Andrejeva, Italijanka Džasmin Paolini i Kanađanka Viktorija Mboko su napredovale za po jedno mesto na WTA listi. Andrejeva je sada sedma, Paolini osma, a Mboko deveta teniserka sveta, dok je Ukrajinka Elina Svitolina pala na desetu poziciju.