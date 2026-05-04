Srpska odbojkašica Tijana Bošković osvojila je Ligu šampiona sa Vakifbankom, i tako je sa timom iz Istanbula kompletirala "triplu krunu".

Osim što je se po prvi put popela na krov Evrope, cela njena porodica je bila tu i svedočila istoriji. Na jednom od snimaka slavlja vidi se kako je Tijani Bošković otac "ukrao" zlatnu medalju i stavio je oko vrata.

A pre samo dve godine, u avgustu 2024, emisija "Prvi red" koja se emitovala na K1 televiziji posetila je njen rodni kraj i razgovarala sa njenim ocem Ljupkom, koji je otkrio zanimljive detalje o njenom odrastanju.

Tijanin put u odbojku počeo je sticajem okolnosti. Na početku, trenirala je karate i stigla do plavog ili smeđeg pojasa. Međutim, zbog naglog rasta, prešla je na odbojku, prateći stariju sestru. Iako je starija sestra pokušavala da je odvrati, Tijana je ipak krenula njenim stopama. Trener Zoran Vidaković prepoznao je njen potencijal i uključio je u tim sa starijim devojkama.

- Bila je baš mršava, ali on je tu nešto prepoznao. Posle nekog vremena izjednačila se sa starijim igračicama - priseća se Ljupko.

Kako je Tijana napredovala, porodica je počela da prati njene utakmice i treninge. Na turniru u Baru, turski klub Galatasaraj pokazao je interesovanje za Tijanu. Iako su je pozvali da se pridruži njihovim treninzima, Tijana je odbila ponudu jer je zakon u Turskoj zahtevao promenu prezimena, što je porodici Bošković bilo neprihvatljivo.

- Shvatio sam da je već postalo ozbiljno, ali je zakon u Turskoj bio da mora da se menja prezime. Tako da bi se prezivali Boškoglu ili tako nešto - objasnio je Ljupko u emisiji "Prvi red".



