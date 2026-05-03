Zvanično je potvrđeno da UFC stiže u Beograd 1. avgusta, a uveliko se nagađa ko bi mogao da bude na listi boraca u prestonici Srbije.

Bilo je za očekivati, a sada je i sasvim jasno da će jednu od glavnih borbi te večeri u Beogradskoj areni imati Aleksandar Rakić.

Rođeni Bečlija, ali deklasirani Srbin, već je počeo pripreme za ovaj događaj, i to u baš u Beogradu, gde je objavio slike u dredu fudbalske reprezentacije Srbije.

"UFC Beograd, Srbija", stoji u opisu slika, što jasno ukazuje da će biti deo ovog istorijskog spektakla.

Rakić se ranije borio pod zastavom Austrije, ali je često isticao srpsko poreklo i u oktagon ulazio sa srpskom trobojkom, sa kojom je i slavio velike pobede na putu ka UFC-u.