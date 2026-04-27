Čuvena MMA organizacija UFC organizovaće događaj u Beogradu prvog avgusta ove godine, saznaje sport.alo.

Potvrda velikog spektakla u Beogradskoj areni očekuje se već ovog ponedeljka ili utorka, a srpska prestonica biće domaćin jednog od najvećih događaja ove godine u svetu sporta.

Očekuje se da uskoro i spisak borbi, a kako se događaj održava u Srbiji, jasno je da bi u borbi večeri mogao da se nađe Aleksandar Rakić.

Takođe, sigurno da će biti i još domaćih borbaca, ali i onih iz regiona.

Postojale su najave da bi UFC mogao da stigne u Beograd. Prvo se činilo da se sve rešeno, pa onda da od čitavog događaja neće biti ništa. Ipak, sada dileme više nema.