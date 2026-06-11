Svet sporta ostao je bez čoveka koji je mnogima bio inspiracija.

Šarli Dalin, francuski jedriličar, preminuo je danas od posledica borbe sa rakom gastrointestinalnog trakta.

Čuveni jedriličar, bio je inspiracija mnogima koji se bave sportom, pomerao je granice, jer je učestvovao u trci oko sveta - "Vendee Globe", gde je oplovio zemaljsku kuglu, prvi u njenom desetom izdanju.

On je oko sveta oplovio samo na vetru za 64 dana, 19 sati, 22 minuta i 49 sekundi, čime je srušio prethodni rekord za devet dana, 8 sati, 12 minutai 57 sekundi.

Ono što je posebno inspirativno, Čarli je ovo sve uradio dok se borio sa rakom! Tokom trke je uzimao imunoterapijske pilule i postao je simbol borbe protiv opake bolesti.

Nažalost, godinu i po dana posle nestvarnog podviga, izgubio je najvažniju trku i bolest je bila jača...

- Sa velikom tugom organizacija "Vendée Globe "saznala je za smrt Šarlija Dalina.

- U januaru 2025. godine, Šarli Dalin je prošao kroz cilj u Sabl d’Olonu nakon izuzetnog putovanja oko sveta, koje je završio za 64 dana, 19 sati i 22 minuta. Trka u kojoj je veći deo vremena bio vodeći ostaće zauvek upisana u istoriju našeg takmičenja.

- Njegov put do vrha, građen iz sezone u sezonu, kao i njegova neprekidna posvećenost okeanskom jedrenju, zauvek će ostati u našem sećanju.

- Vendée Globe želi da oda počast čoveku kakav je bio, njegovom životnom putu i njegovoj hrabrosti. Šarli Dalin je ostvario snove generacija jedriličara i moreplovaca, ali i svih onih koji su pratili njegova dostignuća. Njegov primer nastaviće da inspiriše - stoji u objavi organizacije najteže trke na svetu, a od Šarlija se oprostio i prvi čovek te organizacije, Alen Lebef.

- Šarli je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Vendée Globe-a, svojim talentom i borbenošću, kako na okeanu, tako i u iskušenju sa kojim se suočio. Iza šampiona, ne zaboravljam čoveka i poštovanje koje je ulivao svima oko sebe. Mislim na njegovu suprugu, sina i celu njegovu porodicu. U ime čitave organizacije upućujem im podršku, duboko poštovanje i svu svoju naklonost u ovim teškim trenucima - izjavio je Alen Lebef.

Šarli Dalin će nesumnjivo ostati inspiracija svim ljubiteljima jedrenja, što profesionalnog, što rekreativnog, ali i čitavom čovečanstvu za nestvarnu hrabrost i borbu koja nikada neće biti zaboravljena.

Njegov dolazak na cilj u Sabl d'Olon nikada neće biti zaboravljen, a i dalje se pamte njegove suze kada je stigao na cilj i kada je izgrlio svog sina.

Ovo je snimak njegovog dolaska i pobede na najtežoj trci svih vremena: