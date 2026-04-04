Ljiridon Gubetini (43) preminuo je igrajući utakmicu Bariljeva - Dečani, koja je u sklopu Kupa veterana pod okriljem Fudbalskog saveza tzv.Kosova, a tragedija se odigrala na poluvremenu.

Lekarski tim samo je konstatovao smrt nesrećnog muškarca, a njegovo telo upućeno je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu po nalogu tužioca, preneo je KoSSev.

Sumnja se da je srčani udar uzrok tragedije u selu Velika Dobranja kraj Lipljana, a istraga je još u toku. Ostali detalji nisu saopšteni.

Klub se oprostio od preminulog porukom u kojoj je izjavljeno saučešće porodici, a navedeno je i da je Gubetini bio uz Bariljevu od osnivanja kluba.