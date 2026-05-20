Fudbaleri Crvene zvezde u petak dočekuju OFK Beograd (20.00) u okviru poslednjeg kola Superlige Srbije. Crveno-beli su i šestu uzuastopnu sezonu završili sa duplom krunom u rukama. Nakon što su podigli 37. trofej namenjen šampionu države, uspeli su posle jedanaesteraca da budu bolji od Vojvodine u finalu Kupa odigranom u Loznici.

Žurka je zakazana na "Marakani" za dva dana, a povodom proslave novih uspeha u Ljutice Bogdana, javnosti se obratio tehnički direktor Marko Marin. Nekadašnji vezista i mađioničar sa loptom pozvao je navijače da se u što većem broju pojave na najvećem srpskom stadionu.

- Veoma uspešna sezona je iza nas, opet, mnogo smo srećni zbog šeste duple krune, zato bih odmah na početku pozvao sve zvezdaše u petak da zajedno proslavimo titulu. Očekujem da svi dođu u petak na stadion "Rajko Mitić" kada igramo sa OFK Beogradom, a pre meča će da bude dodela trofeja. Imaćemo fan zonu oko stadiona i pozivam sve porodice sa decom da dođu da proslavimo ovu uspešnu sezonu.

Cilj u vidu duple krune je ostvaren. Sada sledi napad na Ligu šampiona.

- Titula u domaćem prvenstvu se sada podrazumeva u Crvenoj zvezdi, to je nešto najbitnije. To je cilj svake godine, dominantno igramo i navikli smo već da obradujemo naše navijače. Šlag na torti za nas bi bio plasman u Ligu šampiona i da se takmičimo sa najboljim ekipama sveta. Tu želimo da pripadamo, mi tu pripadamo i želimo da pokažemo da možemo da se takmičimo sa tim najboljim ekipama.

Pred kraj, ponovo se obratio navijačima, istakavši da će se svi posle meča uputiti ka Kalemegdanu.

- Pozivam još jednom navijače da dođu u petak u 19.15 kada počinje dodela pehara i medalja, a posle utakmice svi da odemo na Kalemegdan.