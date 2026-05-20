- Iza nas je još jedna godina koja nas obavezuje da sa ponosom pogledamo unazad, ali i sa verom koračamo napred. Sportsko društvo Crvena zvezda je u proteklih 12 meseci još jednom potvrdilo svoju snagu, tradiciju i jedinstvo. Naši klubovi osvojili su ukupno 45 trofeja – 27 u seniorskoj i 18 u mlađim kategorijama - rekao je Vujko.



Ujedno, novi mandat na mestu predsednika Upravnog odbora dobio je Zvezdan Terzić.

- To nije samo broj, već dokaz kontinuiteta, sistemskog rada i posvećenosti svakog pojedinca koji nosi grb Zvezde. Kontinuitet vrhunskih rezultata naših fudbalera i košarkaša na evropskoj sceni potvrđuje da FK Crvena zvezda i KK Crvena zvezda ostaju stabilni nosioci ugleda i snage našeg društva, dostojno predstavljajući Zvezdu među najboljima u Evropi. Posebno nas raduje što smo imali i šampione Evrope. Naš mačevalački i bokserski klub popeli su se na sam vrh Starog kontinenta, dok su džudisti još jednom pokazali svoju klasu osvajanjem titule vicešampiona Evrope.



Individualni uspesi naših sportista daju dodatnu težinu svim tim rezultatima – Nemanja Majdov i Mihajlo Simin doneli su srebro i bronzu sa Evropskog seniorskog prvenstva, dok je upravo Simin osvojio i titulu šampiona Evrope za juniore, naglasio je Vujko.

- Evropske titule osvojili su veslači Milan Stevanović i Milan Cvetković u juniorskoj, kao i talentovani košarkaši Ognjen Simjanovski, Luka Janjušević i Marko Veselinović u kadetskoj konkurenciji. Na svetskoj sceni, Maša Perović osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu u rvanju na pesku za juniorke, dok su džudisti Mihajlo Simin i Lazar Ždrale osvojili bronzane medalje na juniorskom Svetskom prvenstvu u Limi. Svi ovi rezultati pokazuju da Zvezda ima budućnost, ali i da ta budućnost već sada donosi vrhunske domete. Ono što nas, međutim, najviše odlikuje nije samo broj medalja i pehara, već zajedništvo. Crvena zvezda nije skup pojedinačnih klubova – ona je porodica. Porodica koja deli iste vrednosti, istu strast i istu odgovornost da uvek bude najbolja. Upravo taj duh zajedništva bio je naša najveća snaga u izazovima i temelj svih uspeha koje slavimo. Pred nama su novi ciljevi i novi izazovi. Uveren sam da ćemo, oslonjeni na rad, znanje i jedinstvo, nastaviti da pomeramo granice i da rezultati budu još bolji. Zvezda je uvek gledala napred – hrabro, odlučno i sa verom u svoje ljude. Živela Zvezda, živela Srbija - istakao je Vujko.