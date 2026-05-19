Meč prvog kola kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martineza i Reija Sakamota obeležio je žestok sukob dvojice tenisera.
Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon poslednjeg poena došlo do obračuna.
Umesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo pretila da preraste i u fizički obračun.
Martinez je, prema navodima sa terena, provocirao 19-godišnjeg Japanca rečima:
- Hoćeš da izađemo napolje?
Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.
