Meč prvog kola kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martineza i Reija Sakamota obeležio je žestok sukob dvojice tenisera.

Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon poslednjeg poena došlo do obračuna.

Umesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo pretila da preraste i u fizički obračun.

Martinez je, prema navodima sa terena, provocirao 19-godišnjeg Japanca rečima:

- Hoćeš da izađemo napolje?

Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.