Teniski veteran iz Velike Britanije, 35-godišnji Danijel Evans, doživeo je bolan poraz od 1447. igrača sveta u kvalifikacijama za Rolan Garos, Francuza Danijela Žadea sa 2:0 u setovima, a oba puta je bilo po 6:4.

U pitanju je teniser koji je u karijeri zaradio skoro 10 miliona dolara i osvojio dve ATP titule (Melburn 2021. i Vašington 2023. godine).

Pored toga, Evans je 2015. godine podigao pehar Dejvis kupa i dvaput igrao u polufinalima Mastersa. Oni koji malo više prate tenis, sećaju se njegove velike pobede nad Novakom Đokovićem na mastersu u Monte Karlu 2021. godine.

Mladi Žade je iskoristio vajld-kard za kvalifikacije i upisao prvi trijumf na grend slem nivou.

U drugom kolu kvalifikacija ga čeka Danac Augusto Holmgren, koji je eliminisao Dinca Ota Virtanena.

Inače, Karlos Alkaras neće braniti titulu na Rolan Garosu, odustao je zbog povrede.