Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.710 bodova, dok je Italijan Janik Siner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja mastersa u Rimu i sada ima 14.700.

Karlos Alkaraz je drugi teniser sveta sa 11.960 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.705.

Feliks Ože-Alijasim je zadržao peto mesto na ATP listi, a Ben Šelton je šesti teniser sveta.

Danil Medvedev je napredovao jedno za dva mesta i sada je sedmi igrač sveta, a među prvih 10 nalaze se Tejlor Fric, Aleks de Minor i Aleksandar Bublik.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za 23 mesta i sada je 47. na ATP listi sa 980 bodova.

Hamad Međedović je napredovao za 11 pozicija i sada je 56. teniser sveta sa 894 boda.

Dušan Lajović je 136. teniser sveta sa 446 bodova, a Laslo Đere je na 238. poziciji sa 241.