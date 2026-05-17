O raskidu Stefanosa Cicipasa i Paule Badose se i dalje govori. Iako je grčki teniser u međuvremenu našao novu devojku, još uvek se priča o romansi sa Badosom.

Nedavno je na ovu temu govorila Stefanosova majka, a sada se oglasio i trener španske teniserke, Pol Toledo. On je objasnio drugi ugao gledanja na ovu vezu.

- Oni previše govore o Pauli. Mislim da je Stefanos imao problem da prihvati da jedna žena može da sija jačim sjajem od njega u njihovom odnosu. Zato je patio na terenu. Mislim da tu nema Badosine krivice. Oboje su iz ove veze izašli ranjeni.

Deluje da je Badosa teško prihvatila sve što se desilo nakon njihovog raskida. Nekada druga teniserka sveta je sada na 102. poziciji na WTA listi. Ima velike probleme sa povredama, a česte su priče da želi dužu pauzu kako bi se i mentalno oporavila.

- Veza povreda i njenog emotivnog stanja je veoma jaka. Nikada se ne sme zaboraviti da su teniseri prvo ljudska bića pa tek onda sportisti. Njihov privatan život uvek ostavlja posledice na terenu, na mentalnu energiju.

Sada je neophodno naći izlaz.

- Njoj je potrebna stabilnost, ali kada je okruženje teško, onda je veći rizik od oscilacija. Ja pokušavam da je nagovorim da se potpuno otvori, da ne krije šta oseća, jer je tako lakše izboriti se sa psihološkim problemima.

Ubeđen je Toledo da će Badosa naći način da prebrodi krizu.

- Veoma sam smiren jer će se ona vratiti. Ona mnogo voli tenis, ima jak karakter i uspeva da savlada sve što joj se nađe na putu. Prolazila je kroz mnogo teških situacija i uvek je pobeđivala. Tako će biti i ovog puta - rekao je španski trener i dodao:

- Do pre nekoliko nedelja, Paula je bila neraspoložena, bez uobičajenog entuzijazma, ali sada je ponovo kao pre. Ako uspe da zaigra na Rolan Garosu, uveren sam da će sve biti pozitivno. U Pariz će ići samo ako sve bude 100 odsto. Umorna je od toga da zbog povreda stalno počinje od nule.