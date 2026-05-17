Janik Siner igra u neverovatnoj formi ovog proleća. Italijanski teniser se nalazi u strašnoj seriji pobeda, a za to vreme je osvojio Indijan Vels, Majami, Monte Karlo i Madrid.

Prvi reket sveta ima veliku šansu da nastavi taj niz pošto je izborio plasman u finale Rima pošto je u tri seta savladao Danila Medvedeva. Time je zakazao okršaj sa Kasperom Rudom i pobedom će postati tek drugi igrač u istoriji koji je osvojio svih devet masters turnira, što je prethodno pošlo za rukom samo Novaku Đokoviću. Međutim, treba istaći da je najbolji teniser svih vremena barem po dva puta osvajao svaki turnir iz ove kategorije, a najmanje je uspešan u Monte Karlu, gde je "samo" dva puta podizao trofej.

Čak i da se desi iznenađenje pa izgubi u finalu, Siner je već ispisao istoriju. Naime, on je stao "rame uz rame" sa Rafaelom Nadalom, kao jedini teniser pored Španca, koji je u jednoj sezoni uspeo da se plasira u finale sva tri mastersa serije 1.000 na šljaci - u Monte Karlu, Madridu, i sada Rimu. Ipak, treba istaći da je Španac to uradio čak pet puta.

Naravno, moraće Siner još mnogo toga da uradi kako bi se približio Rafinim dostignućima, ali je već sada ostvario veliki uspeh.