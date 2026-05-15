Norveški teniser Kasper Rud prvi je finalista mastersa u Rimu.
Rud je u polufinalu deklasirao domaćeg predstavnika Lučijana Darderija sa 6:1, 6:1 posle tek nešto više od jednog sata igre.
Pre izlaska na teren, praksa je da igrači izađu pred navijače držeći za ruke dečicu koja ih isprate do mreže, a Darderi je izazvao gnev teniske javnosti jer to nije želeo da uradi.
On se pojavio na terenu kao najveća zvezda, stavio je naočare i zaobišao dečaka koji je očekivao da će mu pružiti ruku.
Komentari (0)