Norveški teniser Kasper Rud prvi je finalista mastersa u Rimu.

Rud je u polufinalu deklasirao domaćeg predstavnika Lučijana Darderija sa 6:1, 6:1 posle tek nešto više od jednog sata igre.

Pre izlaska na teren, praksa je da igrači izađu pred navijače držeći za ruke dečicu koja ih isprate do mreže, a Darderi je izazvao gnev teniske javnosti jer to nije želeo da uradi.

On se pojavio na terenu kao najveća zvezda, stavio je naočare i zaobišao dečaka koji je očekivao da će mu pružiti ruku.

