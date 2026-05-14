Američka teniserka Koko Gof plasirala se u finale WTA turnira u Rimu, pošto je danas u polufinalu pobedila Rumunku Soranu Kirsteu rezultatom 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 18 minuta. Gof je četvrta teniserka sveta, dok je Kirstea 27. na WTA listi.

Američka teniserka je u prvom setu napravila dva brejka, dok je u drugom setu tri puta oduzela servis protivnici i tako došla do pobede i plasmana u finale takmičenja.

Gof će u finalu turnira u Rimu igrati protiv pobednice meča između Ige Švjontek i Eline Svitoline.

WTA turnir u Rimu igra se za nagradni fond od 7.228.080 evra.