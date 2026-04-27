Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Madridu, pošto je danas u osmini finala pobedila Mađaricu Anu Bondar 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).



Meč je trajao dva sata i 53 minuta. Andrejeva je osma teniserka sveta, dok se Bondar nalazi na 63. mestu WTA liste.

Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanke Lejle Fernandez, koja je bila bolja od Amerikanke En Li 6:3, 6:2.

Plasman u četvrtfinale turnira u glavnom gradu Španije izborila je i Čehinja Linda Noskova, koja je u osmini finala pobedila Amerikanku Koko Gof 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Meč je trajao dva sata i pet minuta. Noskova je 13. teniserka sveta, dok se Gof nalazi na trećem mestu WTA liste.

Češka teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča između Ukrajinke Marte Kostjuk i Amerikanke Kejti Mekneli.

WTA turnir u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.