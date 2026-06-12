Seol je dobrim partijama u crveno-belom dresu privukao pažnju, a posle svetskog prvensta bi mogao da se preseli u Bundesligu.

Kim Do Kjun najavio je pred duel sa Česima da bi Seol mogao da se preseli u Bundesligu.

- Svetsko prvenstvo je najbolja prilika da se takmičite protiv najboljih fudbalera na svetu. Svakog igrača koji je tamo pažljivo je izabrao selektor njegovog nacionalnog tima. Seol mora da upija kvalitete svojih protivnika, da direktno nauči šta može da ispravi kako bi napravio iskorak. Nadam se da će posle igara na Mundijalu nastaviti karijeru u Bundesligi, jer to je ipak veća scena od one u Srbiji - rekao je Kjun.

Seol je u Crvenu zvezdu stigao za 1.5 miliona evra, a sa srpskim klubom ima klauzulu od 5,5 miliona evra.

On ističe da je mana njegovog igra u defanzivi.

- Definitivno je defanziva najveći izazov za Seola. Mora da je podigne na viši nivo ako želi da nastavi da napreduje. Obično se kod krilnih bekova sve svodi na 60 odsto odbrane i 40 odsto napada, a kod njega je suprotno. Mislim da mora da stekne još iskustva u evropskom fudbalu da bi to nadoknadio. Mnogi fudbaleri u Evropi su tokom karijere prošli kroz tu tranziciju iz ofanzivca u defanzivca, pa Seol mora da se ugleda na njih. Neka gleda više njihovih utakmica, neka ih prati - izjavio je Kim Do Kjun.