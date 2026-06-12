Ostalo je nešto više od mesec dana do početka nove sezone Mozzart Bet Superlige, a danas su određeni takmičarski brojevi, odnosno, urađen je raspored utakmica.

Ono što je novo u odnosu na devet prethodnih godina je što će se prvi večiti derbi igrati – na Marakani. To se poslednji put dogodilo u avgustu 2017. godine kada je meč završen bez golova. Posle toga je svaki put prvi sudar Partizana i Crvene zvezde bio na stadionu u Humskoj.

Ovog puta određeno je da će se Crvena zvezda i Partizan sastati u 8. kolu nove sezone Mozzart Bet Superlige, a termin je 5. septembar.

Kada je u pitanju početak šampionata, koji će krenuti 18. jula, Crvena zvezda će u prvom kolu dočekati Mačvu, dok će Partizan gostovati Zemunu, a vicešampion Vojvodina će igrati na svom terenu protiv OFK Beograda.