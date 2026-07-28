S tri lopte u mreži odličnog Rosića, koji je s devet odbrana poraz Vojvodine zaustavio na podnošljivih 3:1, Zvezda je lako prošla još jedan domaći ispit. Sledi evropski, već položen...

Prvak Srbije sutra overava prolaz u narednu rundu borbe za Ligu šampiona, u to nema sumnje, pitanje je samo s koliko golova će ispratiti Larn nazad na Ostrvo. Tamo je bilo 4:0.

Još jedna pobeda crveno-belih u kvalifikacijama, a pred ozbiljniji izazov u trećoj rundi - Hapoel Ber Ševa ili Vikingur - za koji će Dekijev tim biti silno ojačan, naravno da ne dolazi u pitanje. Nema šampion Severne Irske kvalitet da se suprotstavi Ivaniću i družini, videlo se to u prvom meču, a i po tradiciji ekipe iz tog dela Ujedinjenog Kraljevstva su lak plen za najtrofejniji srpski klub. Znaju to u Linfildu i Portadaunu.

Ni kladionice, dabome, ne misle da „lađari“ iz lučkog grada na obali Irskog mogu da šokiraju „Marakanu“, to jest da spreče siguran trijumf Zvezde pred „delijama“, koje, uzgred rečeno, iz Ljutice Bogdana zovu da u dresovima dođu i ispune tribine (20.00). Trijumf je toliko izvestan da je kvota 1,06, odnosno da ne donosi gotovo nikakav dobitak.

Dejan Stanković je konačnih 3:1 protiv „lala“ opisao neočekivanom izjavom (strelci Bukari, Kostov i Šarić - prvenac) i nazvao lepim rezultatom, uz naglasak da je pobeda mogla da bude ubedljivija.

A u iščekivanju nejake ekipe s „Inver parka“, iz Engleske je stigla informacija da Zvezdinog bisera žele još dva premijerligaša. Plus prvak Škotske. Za Arsenal se odavno zna, mada „tobdžije“, kažu, ne žele da plate 20 miliona za momka od 18 godina.