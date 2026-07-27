-Čestitke Vojvodini na fer-plej igri. Sigurno da im nije pozitivan momenat. Ovom prilikom bih pozdravio mog kuma Tanjgu i da kažem da mi je žao, ali to je naš posao. To je naš posao. Idemo dalje - rekao je Dejan Stanković.

Nastavio je u istom ritmu.

-Vojvodini želim puno sreće u revanšu. A mi... Tri boda kod kuće. Kažem, bilo je prvo poluvreme fenomenalno, posle je bilo malo pada, što je i normmalno, u julu smo. Što duže budemo igrali, što utakmice budu jače, mi ćemo gledati da odgovorimo, da budemo još jači, koncentrisaniji i u fokusu.

Govorio je i o samoj utakmici.

-Lep rezultat i zaslužena pobeda. Otvorili smo utakmicu fenomenalno, a mogli smo da je zatvorimo već u prvom poluvremenu, to je ono što sam ja video. Jeftino primljen gol, posle toga sam promenio formaciju, oduzeo dubinu Vojvodini, zašto bih rizikovao kada imam rezultat, umrtvio sam malo igru. Igramo na svaka tri dana, teško je, vruće je, jul je, tako da sam gledao da donesem kući tri boda, što je najvažnije u ovom trenutku. Iz utakmice u utakmicu rastemo. Mogli smo i u drugom poluvremenu da damo gol ili dva, ali nismo rizikovali previše. Zadovoljan sam, tri boda,očekuje nas revanš protiv Larna. Polako se spremamo za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti, dobre utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda - zaključio je Stanković odmah nakon meča.