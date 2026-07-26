Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč protiv Vojvodine večeras od 19 časova u Superligi Srbije. Šampion Srbije je rešio da obraduje navijače i to najlmađe za ovaj meč.

Povodom toga, Zvezda se oglasila na svom sajtu i poručila sledeće:

-Najmlađi navijači našeg kluba će i u drugom kolu Superlige Srbije protiv Vojvodine imati priliku da učestvuju u kreativnoj aktivaciji, a najuspešniji i da zakorače na teren Marakane.

Pozivamo decu da nacrtaju kako oni vide predstojeću utakmicu sa Vojvodinom i donesu svoje crteže u fan zonu na zapadu ispred Red Star šopa u nedelju 26. jula, od 17 časova i 30 minuta. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će na poluvremenu izaći na glavni teren, imati šansu da šutiraju na mali gol i osvoje vredne nagrade.

Svi koji postignu gol biće nagrađeni, a obezbeđene su i utešne nagrade za ostale učesnike. Da biste učestvovali, potrebno je da na poleđini crteža napišete ime i prezime deteta, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja.

Odabrani učesnici biće kontaktirani na početku utakmice.

Zvezdaši , vidimo se u nedelju na Marakani! - poručili su iz Crvene zvezde.