Luka Vildosa je blizu prelaska u Partizan. Vest koja je izazvala pravi potres u evropskoj košarci.

Ova informacija je utoliko šokantnija ako se uzme u obzir šta je Argentinac govorio pre samo godinu dana.

Plejmejker iza sebe ima sezonu u dresu Virtusu iz Bolonje u kojoj nije ispunio očekivanja, a mnogi misle da od kada je napustio Crvenu zvezdu, nije uspeo da ponovi dobre partije.

Kada je govorio prošle godine o povratku u Beograd, priznao je da uvek ima posebne emocije kada igra protiv bivšeg kluba.

-Nije teško, ali je specijalno. Igrao sam protiv Crvene zvezde prošle godine i osećao sam se dobro kada su me dočekali i aplaudirali. Osećam se specijalno jer je to bila moja kuća godinu dana i imam lepa sećanja.

Istovremeno je govorio i o atmosferi u Beogradskoj areni kada gostuje Partizanu.

-Igranje u toj atmosferi je motivacija za mene. Ne 'patim' kada igram tamo, ali ne mogu da kažem da uživam. Teško je, osećaš pritisak, ali u isto vreme je uvek dobro igrati ovde.

Na pitanje da li bi jednog dana mogao da obuče crno-beli dres, tada je bio i te kako jasan.

-Ne, nema šanse. Nikada - rekao je Vildosa.

Ipak, prema najnovijim informacijama, upravo je Partizan najbliži njegovom angažovanju, pa bi Argentinac uskoro mogao da zaigra za najvećeg rivala kluba za koji je tvrdio da će zauvek imati posebno mesto u njegovoj karijeri.