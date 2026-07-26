Srpski veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili su bronzanu medalju u disciplini laki dubl skul na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore, koje je od 23. do 26. jula održano u nemačkom gradu Duizburgu.

Osvajanjem trećeg mesta u A finalu, mladi reprezentativci Srbije do 23 godine postali su treća posada sveta u svojoj disciplini i doneli Srbiji novu medalju sa najvećih međunarodnih takmičenja u ovoj sezoni. Zlato je pripalo Nemačkoj, a srebro Francuskoj.

Reprezentacija Srbije završila šampionat sa jednom medaljom, plasmanom među sedam najboljih na svetu u dvojcu i vrednim rezultatima mladih reprezentativnih posada.

Na šampionatu sveta učestvovalo je 607 veslača i veslačica iz 49 država, raspoređenih u 254 posade, koje su se nadmetale u 20 disciplina. Reprezentaciju Srbije predstavljalo je devet sportista u četiri posade.

Pored osvajača medalje, zapažen rezultat ostvarila je i posada dvojca u sastavu Mihajlo Dedić i Nemanja Luledžija, koja je pobedom u B finalu zauzela sedmo mesto u ukupnom plasmanu sveta među 18 prijavljenih posada.

Posada četverca, koju su činili Danilo Đokić, Mateja Mitrović, Milan Cvetković i Predrag Cvetković, završila je prvenstvo na 15. mestu.

U disciplini skif, Lazar Živanović zauzeo je 18. mesto na svetu u najmasovnijoj disciplini šampionata, u kojoj je nastupilo čak 25 veslača.