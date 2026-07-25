Stjuardi su doneli odluku da je Pjastri bio primoran da odustane od svog brzog kruga jer se Hamilton nije sklonio sa puta nakon što je vozač Ferarija završio svoj poslednji brzi krug u trećem delu kvalifikacija.



Hamilton će sada startovati kao peti iza osvajača pol pozicije vozača Meklarena Landa Norisa, dok će sa druge pozicije trku početi Hamiltonov klupski kolega Šarl Lekler.



Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli pomeren je na treće, a Pjastri na četvrto mesto.



I dalje nema informacija o tome da li će i Antoneli biti kažnjen, pošto stjuardi i dalje analiziraju da li je prebrzo vozio pod žutim zastavama koje su istaknute nakon što se Maks Verstapen okrenuo na stazi.



Trka za Veliku nagradu Mađarske na programu je u nedelju od 15 časova na stazi Hungaroring.