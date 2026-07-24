Doskorašnja odbojkašica zagrebačke Mladosti Marija Vrban novo je pojačanje Partizana.

Hrvatica igra na poziciji tehničara i nosiće broj jedan na dresu.

Marija Vrban rođena je u Rijeci, 2. april 2002. godine. Visoka je 184 cm, a dominantna ruka joj je leva. Dolazak u Srbiju joj je prvi odlazak u inostranstvo, jer je igrala u klubovima iz Hrvatske. Kroz karijeru je menjala sredine od matične Rijeke, preko Splita, ŽOK Enna Vukovar, pa sve do zagrebačke Mladosti.





Pored Marije Vrban, OK Partizan angažovao je i sledeća pojačanja - Milu Manasijević iz novobeogradskog Radničkog, Janu Pavlović iz Jedinstva iz Stare Pazove i Stašu Mitrović iz Omladinca iz Novih Banovaca.





