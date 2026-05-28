Ženski odbojkaški klub Partizan je ostao bez trenera posle tri godine. Kako saznaje Meridian sport, Nenad Živanović više neće sedeti na klupi crno-belih.

Imale su odbojkašice Partizana dobre partije ove sezone, ali je sve krenulo nizbrdo kada su počeli da se gomilaju problemi sa povredama. Završile su prvenstvo na osmom mestu, što je s obzirom na sve okolnosti čak i bilo uspeh za tako mlad i neiskusan tim.

Živanović je nekada radio u Crvenoj zvezdi, potom je 2020. godine postao pomoćni u Partizanu. Bio je asistent Bojanu Janiću u muškom timu, dok nije 2023. dobio priliku da se dokazuje kao prvi trener ženske ekipe.

Posle tri godine napušta Partizan, a ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.