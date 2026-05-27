Crno-beli su dobili prvi meč finala u Beogradu rezultatom 33:27, a revanš u Novom Sadu je registrovan službenim rezultatom u korist kluba iz Humske.

Gostujući navijači su u prvom poluvremenu izazvali prekid utakmice, nakon čega igrači Vojvodine nisu želeli da se vraćaju na teren.

Crno-beli su izašli na parket, odradili zagrevanje, čekali rivale, koji se na kraju nisu vratili. Sudije i Partizan su čekali, a onda je jedan od arbitara svirao kraj na ovom meču, te je Partizan slavio sa 20:0, prema propisima. Ostaje da se vidi da li će Vojvodina uložiti žalbu.

Time je spuštena zavesa na ovu rukometnu sezonu, a Partizan je osvojio petu titulu od osamostaljenja Srbije.