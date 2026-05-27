Na molbu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatopeda, je blagoslovio da Pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna 2026. godine.

Uvidevši veliku ljubav srpskog naroda posvedočenu desetinama hiljada vernih koji već danima u nepreglednim kolonama pritiču Čudotvornom Pojasu Majke Božje u zavetnom Hramu Svetog Save na Vračaru, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatopeda, je blagoslovio da ova svetinja produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna 2026. godine, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u Hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika koji u miru i molitvi čekaju po nekoliko sati da pristupe svetinji.

Među ljudima koji su došli da se poklone svetinji bio je i naš proslavljenji vaterpolist Nikola Rađen.

Red vernika koji se neprekidno formira duž vračarskih ulica i Svetosavskog platoa u nedelju je, kako navode iz Srpske pravoslavne crkve, bio duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od stotinu autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih srpskih krajeva.