Osvrnuo se na dešavnaja u našem fudbalu.

„Ne želim da solim pamet ljudima u Srbiji jer ne pratim dešavanja na svakodnevnom nivou. Gledam reprezentaciju kada igra, ali tržište i unutrašnje probleme najbolje poznaju oni koji žive tamo i rade u tom okruženju. Evidentno je da stvari moraju da se menjaju iz korena - rekao je Petković za "Merdijan".

Ni voljena Zvezda nije uspela da iskoristi pun potencijal Rambovog znanja. Odavno nije na liniji sa crveno-belima.

-Ranije sam im pomogao, postojala je komunikacija. Moje preporuke bili su Evandro, Kristijan Borha i Bruno Mezenga. Bio je tu i Vinisijus koji se, nažalost, povredio odmah na pripremama. Samo tada je bilo kontakta i više me nikada nisu kontaktirali iz Zvezde. Posle toga više nije bilo ničega.

Zato u Brazilu ne može ni da se javi na sve pozive koje ima.

-Ja sam se primarno spremao za direktorsku funkciju. Tu licencu u Španiji završio sam još 2012. godine i profilisao se u tom pravcu, iako sam kasnije radio i kao trener i kao televizijski analitičar. Kod nas takva vrsta školovanja i licenci zapravo i ne postoji. Slično je i u Brazilu – tamo se na direktorske pozicije uglavnom dolazi tako što si prijatelj predsednika kluba - zaključio je Petković.