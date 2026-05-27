Dušan Vlahović ima tačno mesec dana do trenutka kad mu ističe ugovor sa Juventusom. Zato je sasvim jasno da sledi period velikih odluka. Kako prenosi Calciomercato, naredna nedelja će biti odlučujuća, a situacija je trenutno prilično jasna.

Iako je bilo polemike da li će Lućano Spaleti ostati posle gubitka plasmana u Ligu šampiona, uprava kluba je odlučila da veruje italijanskom stručnjaku, koji nastavlja svoju epizodu u Staroj dami, a istovremeno želi da zadrži srpskog napadača.

Spaleti vrši pritisak, a uprava kluba će ponuditi Vlahoviću između pet i šest miliona evra neto, uz bonuse, do 2029. godine (moguć ugovor na dve godine uz opciju produženja).

Srpski napadač je sa druge strane odavno poslao signal da želi platu od osam miliona godišnje, pa ostaje da se vidi da li će Dušan izaći u susret Juventusu, posebno zato što iz inostranstva za sada nisu stigle konkretne ponude.

Predstoje pregovori dve strane, a navodi se kako je Vlahovićev otac preuzeo glavnu reč i biće na čelu “delegacije” koja će pokušati da izvuče što bolje uslove za bivšeg napadača Partizana.

Istina je da su mnogi pokazivali interes, ali niko nije ušao u konkretnu priču, ističe Calciomercato.