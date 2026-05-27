Koko Gof je u razgovoru za "TNT Sports" rekla da je pre meča imala udes posle koga njeno vozilo nije više moguće voziti. Na kraju je na meč stigla taksijem.

-Dakle imali smo manju saobraćajnu nesreću na putu ka terenima danas. Sve se izdešavalo i trebalo je da nas zadrže, ali je policija rekla da nastavimo svojim putem. Sudarili smo se, osetila sam udarac i prosula moj sok svuda po kolima. Rekla sam; 'Ma možemo da nastavimo', a onda sam izašla iz automobila i videla da ga više nije moguće voziti. Na kraju smo uzeli taksi i došli na turnir. Ipak osećam kao da je to dobar predznak, možda? Da se sve ovo desi pre prve runde. Svašta se desilo, pa nisam mnogo mislila o meču. Samo sam bila srećna da sam stigla u komadu - rekla je Koko Gof.

Na kraju je Koko Gof za samo 78 minuta pobedila Tejlor Tausend i zakazala meč drugog kola sa Majar Šerif, tako da njena odbrana prošlogodišnje titule ide odlično. Jedini problem je vrućina, ali ne i njoj.

-Kada sam videla da će biti toliko vruće definitivno sam pomislila da ću se dobro osećati jer sam odrastala u Floridi. Znam da neki treniraju ranije, ali ja nekada probam da treniram u podne samo da bi se navikla na uslove - rekla je Koko Gof.