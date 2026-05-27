Pohvale Karlosa na račun vaspitanja koje je dobio od svojih roditelja su neprestane, ali ovde je onaj iz El Palmara želeo da naglasi nedostatak pritiska koji je uvek osećao dok je sledio svoj san.

-Upravo sada shvataš da je ono što je zaista važno, a ja sam zaista zahvalan na onome što imam, porodica koja je uvek bila tu i podržavala me. Moji roditelji me nikada nisu primoravali da igram tenis, uvek su mi davali mogućnost izbora, a to mi je mnogo pomoglo da nastavim da uživam, da se nikada ne opterećujem svetom tenisa. Danas je moja porodica ta koja me čini osobom kakva jesam - izjavio je uzbuđeni Alkaraz.

Nastavio je u istom ritmu.

-Sada shvataš i više vrednuješ male stvari. Sada veoma cenim boravak kod kuće sa svojom porodicom i prijateljima, to što radimo neke 'gluposti' kod kuće... te male stvari su one koje sada zaista cenim. Kada se takmičiš i putuješ, ne primećuješ toliko važnost jednostavnih i malih stvari koje su tu u tvojoj svakodnevici - podvukao je otvoreno Karlitos.

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju, jeste njegov izgled... Dobio je nekoliko kilograma i prilično se zapustio od kad je povređen.

-Šta mu se dogodilo? - jedan je od komentara...