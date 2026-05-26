Novo iznenađenje na Rolan Garosu - eliminisan je deseti teniser sveta, odnosno deveti nosilac, Aleksander Bublik.

Bolji od Kazahstanca u prvom kolu bio je Jan Lenard-Štruf sa 7:5, 6:7 (6), 6:4, 7:5, posle nešto više od tri sata igre.

Iako je reč o teniserima koji imaju odličan servis, prvi set je obilovao brejkovima, bilo ih je čak sedam, Štruf je napravio četiri.

Drugi set sušta suprotnost, serveri su bili prilično sigurni, pa se otišlo u taj-brejk. Imao je 80. teniser sveta čak tri vezane set lopte, ali je Bublik vezao pet poena i stigao do izjednačenja.

U trećem setu je nemački teniser napravio brejk u finišu i to mu je bilo dovoljno da povede sa 2:1.

Što se četvrtog seta tiče, Bublik je vodio 5:2, ali je potom izgubio pet uzastopnih gemova, pa tako Nemac ide u drugo kolo.

Štruf će u sledećoj rundi igrati protiv pobednika meča Farija - Šapovalov.