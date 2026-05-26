Reprezentacija Srbije završava pripreme u Novom Sadu za deseto izdanje Svetskog prvenstva u basketu 3×3, koje će se od 1. do 7. juna održati u glavnom gradu Poljske.

Srbija u takmičenje ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je do sada čak šest puta bila šampion sveta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju.

Konačan spisak igrača:

Nemanja Barać

Strahinja Stojačić

Andreja Milutinović

Nenad Nerandžić

Stručni štab reprezentacije čine:

Marko Ždero – glavni trener

Danilo Lukić – trener

Aleksandar Milošević – kondicioni trener

Stojan Subašić – fizioterapeut

Nacionalni tim Srbije u Varšavu putuje sa prvog mesta na FIBA 3×3 rang listi, što još jednom potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i dominaciju Srbije na svetskoj 3×3 sceni.

- Trenutno smo u poslednjoj fazi priprema za Svetsko prvenstvo. Ove nedelje očekuju nas još dva intenzivnija treninga, tokom kojih ćemo dodatno raditi na igri i taktičkoj pripremi za prve protivnike na prvenstvu. Igrači se nalaze u dobroj takmičarskoj formi, što potvrđuju i rezultati ostvareni na klupskim turnirima Masters serije. Na Svetskom prvenstvu nas očekuje veoma jaka grupa. Već prvog takmičarskog dana, u poslednjoj utakmici dana, igraćemo protiv aktuelnog svetskog šampiona Španije. Pre toga nas očekuje duel sa selekcijom Madagaskara, dok su u grupi još i bivši evropski šampioni Austrija, kao i Australija, koja je osvajala Azijska prvenstva. Svesni smo kvaliteta grupe i izazova koji nas očekuju, zato ćemo ići korak po korak, utakmicu po utakmicu, maksimalno fokusirani na svakog protivnika. Verujemo u svoj rad i nadamo se da ćemo stići do same završnice i borbe za medalju – rekao je Ždero.

Srbija će takmičenje u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvoriti 1. juna utakmicama protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok su 3. juna na programu dueli protiv Australije i Austrije.

Plasman u četvrtfinale izboriće najuspešnije ekipe iz grupe, eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun.