Američki košarkaš, Armoni Bruks (28), odlučio je da ne obuče dres Partizana iako se prethodnih nedelja ozbiljno spekulisalo o njegovom dolasku u Humsku.

Prema najnovijim informacijama, nekadašnji NBA bek odlučio je da karijeru nastavi u francuskom Asvelu.

Iako je do pre samo nekog vremena delovalo da će Bruks u redove Partizana, do toga ipak neće doći.

Sve je bilo spremno da se transfer realizuje, ostalo je samo bilo da dve strane usaglase finansijske detalje, ali je transfer propoa u međuvremenu, prenosi "Mocart sport".

Isti izvor navodi da je Amerikanac odlučio da prihvati ponudu Asvela i da naredne godine zaigra za francuski tim.

Bruks je imao dobru sezonu iza sebe. U Evroligi je prosečno beležio 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmice, čime je bio jedan od važnijih igrača Armanija.