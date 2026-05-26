Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nalazi se na meti grčkog PAOK-a, javlja španska Marka.

Grčki crno-beli imaju velike ambicije za narednu sezonu i žele da oforme grupu spremnu da konkuriše za napad na titulu, a kao jednog od ljudi koji bi mogli da budu na čelu projekta vide upravo Paunovića.

Marka navodi kako Paunović ima klauzulu u ugovoru sa Fudbalskim savezom Srbije, prema kojoj bi u slučaju primamljive ponude mogao da dobije izlaz.

U međuvremenu, Paunović se sprema za predstojeći junski "prozor" gde će Srbija igrati sa Zelenortskim ostrvima, 31. maja, i Meksikom, 5. juna.