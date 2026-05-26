"Yahoo Sports" veruje da će Hrvatska završiti grupnu fazu iza Engleske, te ostati bez senzacije i verovatno lakšeg žreba u nastavku takmičenja (projekcije navode Zmajeve na susret sa Španijom, ukoliko Crvena furija bude na visini zadatka i osvoji prvo mesto), dok bi Bosna i Hercegovina mogla da bude jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija i plasira se dalje.

Prognoze:

Grupa A

1. Meksiko

2. Češka

3. Južna Koreja – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Južna Afrika

Grupa B

1. Švajcarska

2. Kanada

3. Bosna i Hercegovina – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Katar

Grupa C

1. Maroko

2. Brazil

3. Škotska – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Haiti

Grupa D

1. Turska

2. SAD

3. Australija – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Paragvaj

GrupaE

1. Njemačka

2. Ekvador

3. Kurasao– prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Obala Slonovače

Grupa F

1. Holandija

2. Japan

3. Švedska – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Tunis

Grupa G

1. Belgija

2. Egipat

3. Iran

4. Novi Zeland

Grupa H

1. Španija

2. Urugvaj

3. Zelenortska ostrva – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Saudijska Arabija

Grupa I

1. Francuska

2. Norveška

3. Senegal – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

4. Irak

Grupa J

1. Argentina

2. Austrija

3. Alžir

4. Jordan

Grupa K

1. Portugal

2. Kolumbija

3. Uzbekistan

4. DR Kongo

Grupa L

1. Engleska

2. Hrvatska

3. Panama

4. Gana

Videćemo šta i koliko će pogoditi...