"Yahoo Sports" veruje da će Hrvatska završiti grupnu fazu iza Engleske, te ostati bez senzacije i verovatno lakšeg žreba u nastavku takmičenja (projekcije navode Zmajeve na susret sa Španijom, ukoliko Crvena furija bude na visini zadatka i osvoji prvo mesto), dok bi Bosna i Hercegovina mogla da bude jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija i plasira se dalje.
Prognoze:
Grupa A
1. Meksiko
2. Češka
3. Južna Koreja – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Južna Afrika
Grupa B
1. Švajcarska
2. Kanada
3. Bosna i Hercegovina – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Katar
Grupa C
1. Maroko
2. Brazil
3. Škotska – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Haiti
Grupa D
1. Turska
2. SAD
3. Australija – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Paragvaj
GrupaE
1. Njemačka
2. Ekvador
3. Kurasao– prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Obala Slonovače
Grupa F
1. Holandija
2. Japan
3. Švedska – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Tunis
Grupa G
1. Belgija
2. Egipat
3. Iran
4. Novi Zeland
Grupa H
1. Španija
2. Urugvaj
3. Zelenortska ostrva – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Saudijska Arabija
Grupa I
1. Francuska
2. Norveška
3. Senegal – prolazi kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija
4. Irak
Grupa J
1. Argentina
2. Austrija
3. Alžir
4. Jordan
Grupa K
1. Portugal
2. Kolumbija
3. Uzbekistan
4. DR Kongo
Grupa L
1. Engleska
2. Hrvatska
3. Panama
4. Gana
Videćemo šta i koliko će pogoditi...
