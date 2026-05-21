Kako navodi AS, čelnici FIFA smatraju da je povećanje sa 32 na 48 selekcija, koliko će ih učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu, pun pogodak i da doprinosi razvoju fudbala i u sredinama u kojima do sad nije bio toliko popularan.



Proširenje sa 32 na 48 učesnika je doprinelo da se među debitantima na predstojećem Mondijalu nađu Zelenortska Ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. U FIFA, tvrdi AS, veruju da bi dodatno povećanje doprinelo da bude još više debitanata što bi doprinelo da fudbal dobije na popularnosti i u državama koje nemaju veliku tradiciju u "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu".

AS ističe i da je gotovo izvesno da će se proširenje desiti najkasnije 2034. godine na Mondijalu u Saudijskoj Arabiji, ali dodaje da nije isključeno da se to desi i za SP 2030. godine koje će organizovati Španija, Portugal i Maroko, a pojedine utakmice će se igrati i u Urugvaju, Paragvaju i Argentini.

Kako AS navodi, u FIFA će već posle 19. jula i finala Mondijala, sumirati utiske sa najbrojnijeg SP do sad i zatim ozbiljno razmatrati povećanje broja učesnika na 64. Imajući u vidu da će kvalifikacije za SP 2030. početi već 2028. godine, odluka o eventualnom proširenju mora biti doneta najkasnije tokom 2027. godine.