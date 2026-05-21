Selektor fudbalske repezentacije Nemačke Julijan Nagelsman objavio je danas spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U reprezentaciju se iz penzije vratio golman Manuel Nojer, dok je vezni fudbaler srpskog porekla Aleksandar Pavlović treći najskuplji "pancer" (75 miliona evra) i jedna je od najvećih zvezda tima.

Na spisku se nalaze: golmani - Manuel Nojer, Oliver Bauman, Aleksander Nibel; odbrana - Valdemar Anton, Natanijel Braun, Džonatan Ta, Džošua Kimih (kapiten), Niko Šloterbek, Antonio Ridiger, David Raum, Malik Čau; vezni red - Paskal Gros, Leon Gorecka, Aleksandar Pavlović, Feliks Nmeča, Nadim Amiri, Anđelo Štiler; napad - Kai Haverc, Nik Voltemade, Deniz Undav, Džamal Musijala, Florijan Virc, Lenart Karl, Džejmi Leveling, Leroj Sane, Maksimilijan Bajer.

Reprezentacija Nemačke će pre početka SP odigrati dve prijateljske utakmice, protiv Finske u Majncu 31. maja i protiv SAD 6. juna u Čikagu.

Nemačka će na SP igrati u grupi E protiv Ekvadora, Obale Slonovače i Kurasaa.

SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.