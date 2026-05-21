Aston Vila je krunisala sjajnu sezonu osvajanjem Lige Evrope u sredu, trijumfom nad Frajburgom 3:0 u finalu, što je engleskom fudbalskom velikanu prvi evropski pehar posle 44 godine posta.

Ogromnu ulogu u podvigu imao je i argentinski golman Emilijano Martinez, koji je herojsku rolu potpisao i osvajanjem Mundijala sa nacionalnim timom 2022. Tada je bio ključni čovek u finalu protiv Francuske, a sada je zauvek kupio i navijače tima iz Birmingema. Naime, Martinez je sinoć u finalu igrao sa slomljenim prstom.

- Tokom zagrevanja sam slomio prst. Ali, svaka loša stvar donese i nešto dobro. Radio sam to celog života i nastaviću to da radim - rekao je Emilijano.

Na leto ga očekuju novi izazovi s reprezentacijom.

- Da li bi trebalo da sam zabrinut? Pa, nikad pre nisam imao slomljen prst. Svaki put kada bih uhvatio loptu, prst ode na drugu stranu. Ali, to su stvari kroz koje treba da se prođe. Ponosan sam što sam branio za Vilu - zaključio je Martinez.