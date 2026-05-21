Italijanski gigant Juventus stavio je tačku na slučaj i svađu Dušana Vlahovića i Manuela Lokatelija.

Saigrači će morati da plate debelu novčanu kaznu, kako je prvobitno objavljeno, a sada je i poznato koliko. Obojica su postali lakši za po 40.000 evra!

Vlahović i Lokateli su se sukobili na terenu tokom meča Juventusa i Fjorentine (0:2), što se često dešava skoro svakog vikenda, ali klub nije imao milosti prema njima. Stara dama je poslala primer kako ubuduće niko ne bi smeo da se ponaša, zbog čega im je odrezao veliku kaznu.

Tutosport, jako dobro upućen u dešavanja u Juventusu, otkrio je da su će ponajbolji fudbaleri morate da plate pojedinačno po 40.000 evra. Iznos koji nije mali i svakako se ne pamti da je nekoliko toliko sankcionisan.

Da sukob nije prenet u svlačionicu, isti izbor, navodi da su dvojica igrača izgladili odnose posle svađe. Oni su u Кontinasi, trening kampu Juvea, sklopili mir, tražeći i prihvatajući međusobna izvinjenja.