Juventus je izgubio od Fjorentine, a onda je nastao haos... Sukob na terenu Dušana Vlahovića i Lokatelija dodatno je sve zakuvala.

Rezultat nije išao u korst bjankonera, a Srbin i Italijan nisu mogli da smire nervozu, pa su se sukobili nasred terena. Svađa Vlahovića i Lokatelija je privukla previše pažnje i zato je uprava kluba sa Spaletijem odlučila da reaguje.

Juventus je rešio da sankcioniše dvojicu svojih igrača, tako da će obojica morati da plalete iz svog žepa kaznu zbog lošeg ponašanja. Time je Stara dama želela da pošalje poruku ostalim igračima pred poslednje kolo i utakmicu sa Torinom.

U klubu smatraju da Lokateli kao kapiten, odnosno Vlahović kao lider tima, imaju obavvezu da daju dobar primer kako unutar tima, tako i van njega. To je pravilo koje važi uvek, navodi Gazeta,, a posebno u osetljivom trenutku kroz koji trenutno prolaze bjankoneri.

Još uvek nije definisana budućnost Dušana Vlahovića ni da li ostaje u klubu.