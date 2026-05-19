Lazar Balević (18), golman Napretka, fascinirao je intervencijama u poslednjem kolu Super lige protiv Radničkog 1923 (0:0). Nije to promaklo mnogima, ali čini se najviše za usluge junaka remija sa Kragujevčanima zainteresovao šampion Srbije Crvene zvezda prenosi "Žurnal".

Uprkos podatku da mladi čuvar mreže ima ugovor sa povratnikom u prvoligaški rang do 2028. sva je prilika da će finansijski prihod iz kluba iz Ljutice Bogdana u zamenu za njegovu slobodu da bude rado prihvaćen u klubu iz Kruševca.

Nije tajna da će prvi golman Crvene zvezde sledeće sezone biti Matus. Sa druge strane, Omri Glazer odlazi kao slobodan igrač, pa se očekuje da njegovo mesto preuzme upravo mladi Balević.

Zvezda misli na budućnost, a Balević je pokazao da ima baš ozbiljan potencijal.