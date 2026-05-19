Na konstataciju voditelja Predraga Popovića da će on na Svetskom prvenstvu navijati za BiH, Rade Krunić se složio:

-Naravno, i ja ću.

A, onda je usledilo pitanje da li bi išao na Mundijal da ga je Džeko zvao.

-Sa Džekom bih išao svuda. Neverovatan tip, tako prizeman, a takva fudbalska veličina – rekao je Rade Krunić, a onda se prebacio na slučaj pevanja himne Srbije:

-Bezpotrebno se podigla prašina oko pevanja himne, sada nisam dobrodošao. Selektor (Sergej Barbarez) je doneo takvu odluku, napravio je fantastičan rezultat. Moram da pomenem i direktora Spahića koji takođe tamo radi veliki posao, a igrali smo zajedno u reprezentaciji, sjajan momak, ozbiljna ličnost koja je doprinela da se Bosna fudbalski digne ovako. Imaju odlične mlade igrače, mislim da mogu daleko da doguraju. Imaju dobru grupu - rekao je Rade Krunić.

Bosna i Hercegovina je otišla na SP, a bilo je mnogo priče da li će Krunić biti deo tima... Sada je sve jasno.