Vezni fudbaler OFK Beograda Aleksa Cvetković, mogao bi da napusti Karaburmu i potpiše ugovor karijere.

Cvetković je želja Standard Liježa, čuvenog belgijskog kluba, a pregovori su u toku.

OFK Beograd je podigao lestvicu povratkom u Superligu, već su napravili tri milionska transfera kada su Bezera (2.000.000 evra), Flatjer (1.000.000) i Nikola Mituljikić (1.000.000) otišli sa Karaburme, a postavili su cenu za Cvetkovića.



Tokom pregovora sa Standardom potencira se na ceni od 2.500.000. evra, a u do početka letnjeg prelaznog roka trebalo bi da dobijemo i odgovor iz Liježa.